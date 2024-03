Átlagosan kezdődött 2023– 2024 tele: decemberben 1,9; januárban 0,9 Celsius-fok volt a hónap középhőmérséklete, ráadásul az év első 31 napjából 21-en fagyott két méter magasságban – ez már-már a régi idők teleit idézte. Februárban aztán mindössze öt ilyen nap volt, a hónap 7,7 Celsius-fokos közepen zárt – a márciusok gyakorta, de olykor még az áprilisok is hidegebbek ennél. A leghidegebb, 1929-es februárnak –10,3 Celsius-fok a középhőmérséklete, de például egy korábban átlagosnak tekinthető, 1969-es februárhoz képest is (akkor –2,1 fok volt a havi közép) közel tízfokos a melegedés az idén.

Forrás: Cseh Gábor

Az egész évre hatással lesz ez a február

– Tavaly a szeptemberi és az októberi melegrekord után az éves átlag is megdőlt. Ez a kiugrás minden bizonnyal az idei évi átlagot nagyban befolyásolja majd. Eddig a 2020- as február 6,1 Celsius-fokkal tartotta a havi melegrekordot, most ez dőlt meg – mondta lapunknak Pétervári Tibor. Kitért arra is: a három téli hónap középhőmérséklete 2,8 Celsius-fokkal haladta meg a sokéves átlagot. Érdekesség, hogy ennek ellenére az idei télen mért legmagasabb hőmérséklet (február 5-én 19 fok) nem döntött rekordot. Korábban többször előfordult, hogy a 20 Celsius-fokot is meghaladta februárban a hőmérő higanyszála. Ez is mutatja: nem egy-egy kiugró nap volt, hanem az egész múlt hónap jóval enyhébb volt a szokásosnál. A december–februári időszakban 149 milliméternyi csapadék hullott (ebből száz még az első téli hónapban), 67 milliméterrel több az elmúlt 30 év átlagánál, a napfényes órák száma (314) is meghaladta az átlagost.

Extrém körülményeket okoz az EL Nino

A szakember szólt arról is: a kezdetek kezdetétől érvényesül a ciklikusan visszatérő El Nino-hatás, de mióta globális kutatásokat végeznek, egyre egyértelműbb: elsősorban a déli féltekén okoz extrém körülményeket, de az egész világ időjárására hatással van. Nem lenne meglepve, ha kiderülne, a tavalyi csapadékos év is ennek a számlájára írható. Most egyébként a meleg periódusból megyünk kifelé, de ez egy nagyon hosszú folyamat.

Változékonyságot hoz a március

Március első napjai változékony időt hoznak, a hét második felében várhatóan 10 Celsius-fok alatt maradnak a maximumok, az északi szél pedig tovább rontja a hőérzetet. Vasárnap aztán átmenetileg déli irányú lesz a légmozgás, ekkor magasabbak is lesznek a nappali hőmérsékletek. Pénteken és szombaton hajnalban akár –4 fokig is hűlhet a levegő. – A természet előbb-utóbb kompenzálja magát, az enyhe februárokat általában hűvös március, vagy rosszabb esetben hűvös május követi – tette hozzá Pétervári Tibor, aki emlékeztetett arra is: a március-április az év legszelesebb periódusa, a héten mintha be is lépnénk ebbe az időszakba.