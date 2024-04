A HungaroMet előrejelzése szerint a front felhőzete és csapadékzónája lassan északkelet felé tevődik - ott még délután is számíthatunk borult, esős tájakra -, mögötte viszont szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és kisüt a nap. Délután az ország délnyugati felén erőteljesebbé válik a gomolyfelhő-képződés, és egyre több helyen alakulhat ki zápor, zivatar. A délnyugati részek kivételével nagy területen kísérhetik erős, viharos lökések a jellemzően nyugati irányú szelet, csak estére mérséklődik a légmozgás. Zivatar környezetében szintén előfordulhatnak viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 14 és 19 fok között alakul, a felhősebb északkeleti tájakon lehet ennél pár fokkal hűvösebb is. Késő estére 7 és 12 fok közé hűl le a levegő.

A HungaroMet két időjárási jelenség miatt is elsőfokú, vagyis citromsárga figyelmeztetést adott ki Vas vármegyére. Az egyik ilyen a zivatarok: az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! A másik pedig az eső: 24 óra alatt több mint 20 mm csapadék hullhat.

Fotó: HungaroMet

Orvosmeteorológia

Erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - írja a koponyeg.hu.