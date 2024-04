Éppen egy hete számoltunk be róla, hogy mindössze két nap alatt 15 fokot hűlt a hőmérséklet Vas vármegyében, sőt havazott is az Írott-kőn. A reggeli időjárás előrejelzésünkben arról írtunk, hogy szeles, csapadékos lesz a kedd, délutánra maximum 10 fokig melegszik fel a levegő hőmérséklete, sőt elsőfokú figyelmeztetést is kiadtak vármegyénkre. Ezeknek tudatában talán nem is akkora meglepetés, hogy ismét havazik a Kőszegi-hegységben, bár azért tegyük gyorsan hozzá, április végén némileg szokatlan jelenség.

A Kőszegi Időjárás Előrejelzés közösségi oldalán egy videó is megosztottak Kőszegi-hegységben található Kendig-csúcsról, amelyen jól látható, hogy valóban havazik, sőt már fehérbe is öltözött a táj. 700 méter felett 2-3 cm friss hótakaró hullott a térségben kedden, de ez még nem minden. Szerdán délutánra az Írott-kő környékén vastagabb hótakaró kialakulása várható.