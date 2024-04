Északon, északkeleten reggelig erősen felhős lesz az ég, és ott helyenként kisebb eső, zápor is előfordul. Később szakadozik ez a felhőzet, illetve gomolyfelhők képződnek, emellett több órára kisüt a nap. Délután is csak kevés helyen alakulhat ki zápor, északkeleten kis eséllyel zivatar. Az ország nyugati felén megélénkül, a Dunántúl északnyugati részén meg is erősödik a déli szél. A hőmérséklet délután 19 és 23, késő este 9, 15 fok között valószínű - írja a met.hu.