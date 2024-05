Instabil felettünk a légkör, ez kedvez a helyi záporoknak-zivataroknak. Szórványosan minden nap előfordulhat kisebb eső, de pénteken nagyobb gócokra kell számítani, majd vasárnap az esti óráktól ismét megnő a csapadékhajlam - mondta lapunknak Pétervári Tibor, a HungaroMet helyi észlelője. A szakember arról tájékoztatott, nedves a talaj, ezért erős a harmatképződés. Éjszakánként pára- és ködföltok képződnek, de hamar feloszlanak.

Napközben 22-23 fok között alakulnak a maximumok, csapadékos időben ennél alacsonyabb értékeket is mérhetünk. A jelenlegi modellek szerint az előttünk álló héten nem is lesz ennél nagyon melegebb, a változékonyság június első napjaiban is megmarad. Sokszor lesz ugyanakkor fülledt a levegő, a magas légnedvesség miatt izzasztónak érezhetjük a nem túl magas hőmérséklet is.

Medárdos jellege van időjárásunknak, a szombathelyi főállomáson mintegy 92 milliméter csapadék hullott mostanáig a hónapban, miközben az elmúlt harminc év átlaga májusban 62,4 milliméter - mutatott rá Pétervári Tibor

Jó hír, hogy a széles időszaknak úgy tűnik vége, csak a viharokat kísérheti erősebb légmozgás. A tartós, meleg, nyugodt nyári időre azonban még várni kell.

Az erőteljes nappali felmelegedés az arra érzékenyeket megviselheti, náluk fejfájás, szédülékenység jelentkezhet. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre azonban nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.