Várható időjárás az ország területén vasárnap éjfélig

Ma napközben az ország északkeleti felén fokozatosan kiderül az ég, de másutt is sok lesz a napsütés a gomoly-, illetve fátyolfelhők mellett. Hazánk délnyugati felén még elszórtan számíthatunk záporra, zivatarra, amelyek este lecsengenek, majd ott is csökken a felhőzet. Az északkeleti, északi szél a Dunától keletre több helyen megélénkül, északkeleten és zivatar környékén erős széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18, 24 fok között várható, északkeleten lesz a hűvösebb. Késő estére 12 és 18 fok közé hűl le a levegő - írja met.hu.

Forrás: met.hu