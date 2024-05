Lyukas levelek, letört ágak és törött szőlő – az erős jégeső hatalmas mezőgazdasági pusztítást okozott Burgenland északi részén pénteken.

Több pincét elöntött a víz, és a mezőgazdaságban jelentős károk keletkeztek. A Güssing kerületben jégeső borította a wortenbergi közösség utcáit.

Az ORF Burgenland kérdésére az Állambiztonsági Központ (LSZ) mintegy 30 küldetésről számolt be - főként az északi Eisenstadt-Raum és Neusiedl am See körzetekben. Az érintett Mönchhof, Breitenbrunn és Neusiedl am See városokban számos pince van víz alatt. A nagy mennyiségű csapadék miatt az önkéntes tűzoltóságok főként szivattyúzási munkákkal vannak elfoglalva. Az LSZ szerint Dél-Burgenlandban Neuberg és Worterberg településeken (mindkettő a Güssing kerületben) működnek.

Jégeső Észak-Burgenlandban: „Milliós károk”

Az osztrák jégeső-biztosító szerint míg az ország déli része valószínűleg könnyedén ment, addig Burgenland északi részén részben drámai a helyzet. „Az osztrák Hagelversicherung szakértőinek első felmérései szerint a burgenlandi mezőgazdaságot ért károk összesen 1,3 millió eurót tesznek ki” – mondta Kurt Weinberger, az osztrák Hagelversicherung vezérigazgatója a kezdeti mérlegben.

Károk a szőlőben

Michael Allacher borász ott áll gálosi (Gols) dűlőjében, és felméri a károkat: „Itt állunk a Podersdorf határán - írja az ORF. Majdnem 100 százalékos a kárunk. Az idei betakarítást el lehet felejteni.” Allacher szerint a salz- és altenbergi helyszíneket szinte megkímélték. „Életemben nem láttam még ekkora jégesőt” – teszi hozzá.

Az utak járhatatlanok a viharok miatt

Nem csak az ország északi része volt érintett. Több pincét elöntött a víz a dél-burgenlandi Rechnitz és Worterberg településeken. A heves jégeső miatt rövid ideig járhatatlan volt az L378-as állami út.

Michael Allacher borász felméri a jégeső okozta károkat

Forrás: ORF

A jégeső Vas vármegyét és térségét is elérte. A tudósításunk IDE kattitntva érhető el >>