A HungaroMet előrejelzése szerint a délnyugat felől érkező vastagabb felhősáv szakadozik, gomolyosodik, és emellett is erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés, általában több órára kisüt a nap. Többfelé, és akár több hullámban várható zápor, zivatar, reggel, délelőtt a nyugati tájakon eső is előfordulhat. Délután délnyugaton heves zivatar is lehet. A délies szél megélénkül, de zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számítani kell. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 fok között valószínű, nyugatról kelet, délkelet felé haladva mérhetjük a magasabb értékeket. Késő estére 15 és 22 fok közé hűl le a levegő.

HungaroMet elsőfokú, vagyis citromsárga riasztást adott ki a zivatarok veszélyei miatt Vas vármegyére. Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat.

Forrás: HungaroMet

Orvosmeteorológia

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Az erőteljes nappali felmelegedés az arra érzékenyeket megviselheti, náluk fejfájás, szédülékenység jelentkezhet. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik - írja a koponyeg.hu.