A HungaroMet előrejelzése szerint általában sok napsütés várható a képződő gomolyfelhők mellett, amelyek az ország keleti, délkeleti felén tornyosulnak magasabbra. Többfelé várható zápor, zivatar, majd délután a csapadéktevékenység súlypontja az ország keleti felére húzódik át. Arrafelé több hullámban valószínűek záporok, zivatarok, sőt heves (szupercellás) zivatarok is kialakulhatnak, amelyeket felhőszakadás, nagyobb méretű jég, valamint viharos, erősen viharos széllökések kísérhetnek. A szél északira, északnyugatira fordul, helyenként megerősödik. Zivatarok környezetében viharos, akár erősen viharos széllökések is lehetnek. Délutánra 26 és 36 fok közé melegszik fel a levegő, északnyugaton lesz a leghűvösebb, míg délkeleten a legmelegebb. Késő estére 19 és 25 fok közé hűl le a levegő.

A HungaroMet elsőfokú figyelmeztetést adott ki Vas vármegyére, ám az előző napokkal ellentétben nem a hőség, hanem a zivatarok veszélyei miatt. Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat.

Forrás: HungaroMet

Orvosmeteorológia

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - írja a koponyeg.hu.