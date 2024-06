Megkezdődött a meteorológiai nyár, ám a június ott folytatja, ahol május abbahagyta. A hétvégi záporokból-zivatarokból átlagosan 7-8 milliméternyi csapadék hullott Vas vármegyeszerte, majd erre jött rá hétfőn a magassági hidegörvény hozta mennyiség. - Mindig megcsinálja a fesztivált - fogalmazott Pétervári Tibor, utalva arra, amit Horvátzsidány környékén be is következett: rövid idő alatt kis területre nagy mennyiségű csapadékot hoz. Szuhogyi-Balogh Nikoletta tűzoltó főhadnagy, helyettes szóvivőtől megtudtuk: Kőszegen a rendőrség mélygarázsa telítődött, ott szivattyúzni kellett. A víz miatt Nemescsóból is érkezett jelzés. Horvátzsidányban, a nagy mennyiségű esőt az út menti árkok nem tudták elvezetni, több helyütt vízátfolyások keletkeztek. Személyi sérülés egyik esetben sem történt.

Pétervári Tibor kiemelte: ismét megemelkedhet a folyók vízszintje, várhatóan tovább romlik a belvízhelyzet és a növényvédelmi munkákat is nagyban megnehezíti a párás-csapadékos idő.

Picit nyár lesz

Kedden lassan szűnik meg a csapadék, csak a délutáni órákban süthet ki a nap. Szerdától szombatig kellemes nyári idő ígérkezik sok napsütéssel, a hőmérő higanyszála többször meghaladhatja a 25 Celsius fokot. Vasárnap újra záporok-zivatarok érkeznek, visszaesik a hőmérséklet. A hosszútávú előrejelzések szerint június 15-e környékén térhet vissza a nyárias idő.

A változékonyságé volt a főszerep

Az idei tavaszon 195 milliméternyi csapadékot regisztrált Pétervári Tibor a szombathelyi meteorológiai főállomáson, ez mintegy 63,3 milliméterrel több mint az elmúlt harminc év átlaga. Csakhogy érzékeljük: gyakorlatilag egy plusz átlagos májusi mennyiséggel több. A sok csapadék ellenére megvolt a napfényes órák száma: a 614,2 óra 36,3 órával több az átlagosnál - május átlagos volt, a többlet márciusban és áprilisban keletkezett. Az évszakos középhőmérséklet: 12,87Celsius fok volt, ez 2,13 fokkal magasabb az átlagostól, erősen megnyomta a rekord enyhe március.

A szakértőtől megtudtuk azt is: 11 szélviharos és 9 zivataros nap volt. A 2 méteren mért legalacsonyabb hőmérséklet -2,8 fok volt március 20-án, a legmagasabb pedig 28,7fok április 14-én. Áprilisban 8, májusban 4 nyári nap volt (25 Celsius fok feletti maximummal), ez ritka megoszlás. Ezzel szemben májusban mindössze kétszer – 20-án és 27-én - mutatott 25,3 fokot a hőmérő.