Nagyon jók a paraméterek károkozó cellák létrejöttéhez, viszont a magasban nagy mennyiségű sivatagi por is található - olvasható a Kőszegi Időjárás Előrejelzés oldalán.

A figyelmeztetésben károkozó, nagyon nagy méretű jégre (extrém esetben 5-7 cm) károkozó szélviharra, és lokálisan a felhőszakadások miatt nagy mennyiségű csapadékra figyelmeztetnek. A talaj telített, egy csepp sem hiányzik itt a térségben, ha ez realizálódik, akkor villámárvizek alakulnak ki, és a nagyobb vízfolyásokon is gyorsan megemelkedhet a vízszint - olvasható a Kőszegi Időjárás Előrejelzés oldalán.

Ausztriában sem sokkal derűlátóbbak az előrejelzések, ott is elrendelték a legmagasabb fokú riasztást. Mint írják, a tegnapi viharokat követően nem látszik enyhülés, épp ellenkezőleg továbbra extrém időjárásra kell számítani. Az osztrák szakemberek a tegnap is komoly viharokat megélt Oberwart környéki területekre lila, azaz a legmagasabb fokú riasztást rendelte el.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat egyelőre elsőfokú, citromsárga riasztást rendelt el Vas vármegye - és nagyjából az egész ország - területére. Ezt persze a későbbiekben még változtathatják súlyosabb fokra. Mint a met.hu-n írják, ma késő délután az északnyugati területeken növekszik a zivatarhajlam, határon túlról akár heves zivatarok is besodródhatnak viharos (~60-90 km/h) széllökéssel, jégesővel (~1-3 cm jégátmérő) és felhőszakadással (>20-40 mm, lokálisan ennél több is) társulva. Estétől fokozatosan az északi, északkeleti területeken, majd az Alföldön is kialakulhatnak intenzív zivatarok.