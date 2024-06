Kedden is általában sokat fog sütni a nap, délnyugaton lehet több a felhő, ugyanakkor délután, estefelé északabbra is képződhetnek gomolyfelhők. Délután, estefelé először a déli országrészben, majd akár északon is kialakulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás.

Kedden is általában sokat fog sütni a nap

Forrás: VN-archív

Az északkeleti, keleti szél gyakran lesz élénk. Zivatar környezetében erős vagy viharos széllökések is lehetnek kedden.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 19 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 27 és 33 fok között valószínű - írja a met.hu.