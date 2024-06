A HungaroMet előrejelzése szerint erőteljes gomolyfelhő-képződés és fátyolfelhők mellett többórás napsütés várható. Több helyen kell záporra, zivatarra számítani, helyenként heves zivatar is kialakulhat. A délnyugati, déli tájakon délután már kisebb eséllyel és számban valószínű csapadékgócok kialakulása. A délnyugati szél zivataroktól függetlenül is megerősödik, de zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számítani kell. A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország északnyugati felén 20 és 25, délkeleti felén 26 és 30 fok között alakul. Késő estére 15 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet.

A HungaroMet csakúgy, mint tegnap, elsőfokú, vagyis citromsárga riasztást adott ki a zivatarok veszélyei miatt Vas vármegyére. Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat.

Forrás: HungaroMet

Orvosmeteorológia

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Az erőteljes nappali felmelegedés az arra érzékenyeket megviselheti, náluk fejfájás, szédülékenység jelentkezhet. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik - írja a koponyeg.hu.