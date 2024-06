Várható időjárás az ország területén szerda éjfélig

A pára- és ködfoltok hamar feloszlanak, illetve az éjszaka képződött alacsonyszintű felhőzet is gomolyosodik. Napközben a képződő gomolyfelhők, valamint délen, délkeleten a fátyolfelhők mellett is sok napsütés várható. Szórványosan kialakulhat zápor, zivatar, amelyeket felhőszakadás-szerű csapadékhullás is kísérhet. Estére a gomolyfelhők összeesnek, a csapadék megszűnik. A szél csak zivatarok környezetében lehet átmenetileg erős vagy viharos. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Késő estére 15 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet - írja a met.hu.

Forrás: met.hu