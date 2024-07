Északnyugat felől szakadozott hidegfronti felhőzet érkezik, s halad délkelet felé, de ennek ellenére is összességében sok napsütés várható. Zápor, zivatar inkább csak kevés helyen - kissé nagyobb eséllyel a nyugati, délnyugati tájakon, valamint az Északi-középhegységben - fordulhat elő. A napközben érkező hidegfront mentén átmenetileg többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik az egyre nagyobb területen északnyugatira, északira forduló szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 38 fok között várható - a csúcsérték beálltát követően délutántól északnyugat felől csökkenni kezd a hőmérséklet. Késő este jobbára 19 és 28 fok közötti értékeket mérhetünk, északon valószínű a hűvösebb - írja a met.hu.

Forrás: met.hu

Az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú riasztást adott ki Vas vármegyére a magas középhőmérséklet, zivatarok és felhőszakadások miatt is. Mint írják, ma tovább fokozódik a meleg. Az Északi-középhegység térségének kivételével 25 fok felett, a Kisalföldön, a középső és a déli országrészben 27 fok körül alakulhat a napi középhőmérséklet. Délután egy hidegfront hatására először - várhatóan némiképp nagyobb számossággal - nyugaton, délnyugaton, majd késő délután, este északon, északkeleten is kialakulhatnak helyenként zivatarok. Egy-egy cella a középső területeken is előfordulhat. A zivatarokat általában viharos széllökés (60-75 km/h), intenzív csapadékhullás (10-25 mm), illetve jégeső (1-2 cm) kísérheti, azonban főként nyugaton, délnyugaton, esetleg északkeleten egy-egy hevesebb zivatar sem kizárt. Ezeket felhőszakadás (> 25-35 mm), viharos, erősen viharos széllökés (~80-90) és nagyobb méretű jég (~3 cm) is kísérheti lokálisan. Este az ország déli, délkeleti felében is előfordulhat a záporok mellett elvétve, minimális eséllyel zivatar.