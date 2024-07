Az elmúlt néhány nap csak a felvezetője volt annak a hőhullámnak, ami a következő jó egy hétben vár ránk: akár a 35 fokot is meghaladhatja a hőmérő higanyszála, a lokális záporok pedig csak a fülledtséget növelik. A szakemberek óvatosságra intenek a nagy melegben.

Nem csak a naptárban köszöntött be a nyári főszezon, az időjárás is ehhez igazodik. Keddtől még a helyi záporok, zivatarok esélye is csökken, egyúttal tovább emelkednek a maximumok, szerdán várhatóan eléri a 35 fokot a hőmérő higanyszála. Pétervári Tibor, a HungaroMet helyi észlelője elmondta: hétfőn még nagy volt a hőmérsékleti kontraszt az ország nyugati és keleti vége között, hamarosan azonban az Alpokalján is állandóvá válnak a 30 Celsius fok körüli maximumok, éjszakánként pedig 15-20 fokot mérhetünk majd – a belvárosban lesznek a magasabb értékek. A hét második felében átmenetileg ismét megnő a csapadékhajlam, de ettől hűvösebb nem, csak fülledtebb lesz a levegő. A jelenlegi előrejelzések szerint július 20-ig marad a hőség.

Naponta tíz órányi napsütésre számíthatunk ebben az időszakban, magas lesz az UV-B sugárzás. A legmelegebbet pedig a közhiedelemmel ellentétben nem délben, hanem 15-15.30 óra tájékán mérhetjük, és ezután is csak nagyon lassan csökkenek a hőmérsékletek napnyugtáig - tudtuk meg a szakembertől.

Vizet osztanak a szombathelyi vasútállomáson, sokan élnek a lehetőséggel

Fotó: Szendi Péter

Az országos tisztifőorvos a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást rendelte el az ország egész területére július 12-én, péntek 24 óráig. A Nemzeti Népegészségügyi Központ arra figyelmeztet: a meleg megviseli a szervezetet, ezért fokozottan figyeljünk a megfelelő folyadékpótlásra, kerüljük a megerőltető fizikai munkát, és pihenjünk többet.

Azt kérik, a szabadtéren viseljünk bő, szellőző ruházatot, bőrünket a leégés ellen naptejjel védjük, a napszúrás ellen viseljünk napellenzős sapkát vagy kalapot. A munkavégzés vagy hosszantartó sportolás könnyen hőgutát okozhat, ami megfelelő kezelés hiányában akár életveszélyes is lehet.

A kánikulában futni, kerékpározni a reggeli vagy az esti órákban ajánlott. Akik túráznak, gyakran tartsanak pihenőt, álljnak meg a nyomós kutaknál, hűtsék csuklójukat, tarkójukat, vizezzék be pólójukat. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyet bárki igénybe vehet. Akik vízparton tartózkodnak, a déli órákban kerüljék a napozást, hűtsék le magukat, mielőtt a vízbe mennének, illetve semmiképpen ne ugorjanak felhevült testtel a vízbe. Az autóval közlekedőkre is kedvezőtlen hatással lehet a nagy meleg. A gyermekeket, háziállatokat egy percre se hagyják a parkoló autóban, még egy félárnyékban parkoló, leengedett ablakú jármű utastere is életveszélyesen felmelegedhet. Ha autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot látnak, azonnal hívják a 112-es segélyhívószámot!