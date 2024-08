A HungaroMet előrejelzése szerint az ország nagy részén napos idő várható főként a Dunától keletre több gomolyfelhővel. Emellett északkeleten és a délnyugati, nyugati határ mentén maradhatnak tartósabban felhős vidékek is, de csak előbbi tájakon alakulhat ki legfeljebb egy-egy zápor. Az északias szél már inkább csak az Észak-Dunántúlon és északkeleten, keleten élénkülhet meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul, azonban a tartósabban felhős északkeleti vidékeken ennél hűvösebb lehet. Késő estére jobbára 14 és 22 fok közé hűl le a levegő.

A HungaroMet egyelőre nem adott ki semmilyen figyelmeztetést Vas vármegyére.

Orvosmeteorológia

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - írja a koponyeg.hu.