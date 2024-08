A HungaroMet előrejelzése szerint fátyolfelhőzet lesz felettünk, amely időszakosan szűrheti a napsütést, néhol kevés gomolyfelhő is képződhet. Csapadék nem valószínű. A Tiszántúlon megélénkül az északias szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között valószínű. Késő este 18, 24 fokot mérhetünk.

Ritka volt az olyan nap az elmúlt hónapokban, hogy ne adtak volna ki valamilyen időjárási jelenség miatt figyelmeztetést Vas vármegyére, viszont ez a csütörtöki nap pontosan ilyen. Úgy tűnik, hogy kegyeibe fogadta a karneválozókat az idő, ugyanis Szombathely legnagyobb rendezvénye a Savaria Történelmi Karnevál ma nyitja meg kapuit, amit kellemes, napsütéses, de nem túl meleg időjárás mellett teheti meg.

Orvosmeteorológia

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - írja a koponyeg.hu.