A hosszú hétvégén érkezett enyhülés ugyan felfrissítette a levegőt, de csak átmenetinek ígérkezik. Csütörtökön még változóan felhős lesz az idő, 25 fok körül alakulnak a maximumok, csendesedik a légmozgás. A hét hátralevő részében, a Savaria karnevál idején ismét kánikula várható: napközben 33, éjszakánként 18-21 fokot mérhetünk, csapadék nem valószínű. Fesztiválbarátnak ígérkezik tehát az időjárás.

Időjárás Vasban: lesz még alkalmunk strandolni

Pétervári Tibor elmondta, hétfőn érkezik újabb hidegfront, általában 27-28 fok körül alakulnak majd a nappali maximumok, de jelentős mennyiégű csapadék továbbra sem számíthatunk. – Szemmel láthatóan szomjaznak a növények, a kukorica kényszerérésben van, már ha jönne eső, az sem sokat segíteni. Amit lehet, a kiskertekben öntözzünk – tette hozzá a szakértő, aki kitért arra is: az 1992-es augusztusi havi melegrekord (24,4 Celsius fok) valószínűleg nem dől meg idén, de közel leszünk hozzá. Ebben a hónapban egyébként kétszer regisztrált forró napot, azaz ennyiszer kúszott 35 fok fülé a hőmérő higanyszála, illetve két trópusi éjszakán is túl vagyunk.

A jövő hét második fele lemásolja a mostanit: nyárias időjárással búcsúzik az augusztus.

Ez az év a bizonyíték rá, semmiben sem lehetünk biztosak. A tavaszi árvizek után most alig csordogál víz a Perintben. Ugyanez igaz fordítva is: egy szárazabb periódus egyik hónapról a másikra képes megfordulni – mutatott rá a HungaroMet helyi szakértője, aki szerint most a magas párolgás okozza a legnagyobb gondot. A magas hőmérsékletek és a megszokott képest is több napfényes óra hatására a víz gyorsan eltűnik a talajból.

Egyelőre még gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket, ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, a krónikus betegségek tünetei felerősödhetnek.