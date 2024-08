Napos idő ígérkezik fátyol-, illetve főleg a Dunántúlon gomolyfelhőkkel. Csapadék nem várható, legfeljebb késő délután, este az északnyugati határra, Alpokaljára sodródhat be egy-egy zápor, esetleg zivatar. Az északira, északnyugatira forduló szél a Dunántúlon egyre több helyen megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul, de a déli tájakon helyenként ennél egy-két fokkal nagyobb forróság is lehet. Késő estére 22 és 30 fok közé hűl le a levegő - írja a met.hu.