Ma hidegfront vonul át felettünk, így a fátyolfelhőzet mellett időszakosan erőteljesebb gomolyfelhő-képződés várható hosszabb-rövidebb napos időszakokkal. Délelőtt a Dunántúlon kevés helyen, majd délutántól a Dunától keletre többfelé is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugatira, északira forduló szél sokfelé megélénkül, elsősorban a Dunántúlon nagy területen meg is erősödik. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 34 fok között valószínű, de helyenként a Tiszántúlon egy-két fokkal melegebb is lehet. Késő estére 19 és 25 fok közé hűl le a levegő - írja a met.hu.