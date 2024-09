A HungaroMet előrejelzése szerint általában erősen felhős vagy borult idő lesz. Reggel, délelőtt átmenetileg kevesebb helyen, majd délutántól ismét egyre többfelé várható eső, záporeső, estétől érkezhet kiadósabb mennyiség. A Dunántúlon erős, viharos, míg délutántól, késő délutántól egyre nagyobb területen erősen viharos széllökésekre kell számítani! Az ország keleti felén csak helyenként élénkül meg a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 16 fok között valószínű. Késő estére 10 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet.

Forrás: HungaroMet

A HungaroMet két időjárási jelenség miatt is figyelmeztetést adott ki Vas vármegyére, ráadásul az erős szél miatt már nem csak első, hanem másodfokú figyelmeztetés van érvényben. Szombaton napközben a Dunántúl északnyugati felén a legerősebb széllökések egyre nagyobb területen meghaladják a 70 km/h-t. Késő délutántól várhatóan tovább fokozódik a szél, kiemelten a Soproni-hegység, Kőszegi-hegység, illetve a Bakony és a Balaton környezetében 90-110 km/h, késő estétől akár 110-120 km/h-t meghaladó széllökések is előfordulhatnak.

Az időjárási helyzetre való tekintettel a legmagasabb fokú, piros riasztás is kiadásra kerülhet elsősorban a fent említett térségekben, különösen a vasárnapra virradó éjszaka során.

A másik időjárási jelenség az eső, ami gondot okozhat Vas vármegyében: 24 óra alatt több mint 20 mm csapadék hullhat.

Orvosmeteorológia

Erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - írja a koponyeg.hu.

