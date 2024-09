A kitartóan száraz és forró nyár úgy néz ki, hogy most, hétfőn ért véget. Hőtérképünkön is látszik, hogy Magyarország keleti részén hétfőn dél körül még 30 fok körüli hőmérsékleteket lehet mérni, de nyugaton csak 18 fokig kúszott fel a hőmérő. A lehűlést nagy mennyiségű csapadék is kíséri.