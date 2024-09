Ahogy arról többször beszámoltunk, Ausztriában is extrém időjárásra számítanak, az osztrák vasút már fel is hívta az utasok figyelmét, hogy ha tehetik, akkor ne vonatozzanak. Az Alpok osztrák részén már fehérbe öltözött a táj és egy, a magyarok körében népszerű síparadicsomban, Lachtalban is jelentősebb mennyiségű hó esett még tegnap. Az Extrém időjárás közösségi oldalon egy videó jelent meg csütörtök este, hogy már a 838 méteren is erősen havazik, a helyszín pedig Wagrain, Salzburg tartomány.