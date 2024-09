Ahogy arról reggel beszámoltunk, hosszas várakozás után csapadékkal érkezett meg a lehűlés Vas vármegyébe, a hétfői nap folyamán egy nagyobb méretű eső áztatja majd térségünket.

De ez még semmi, ahhoz képest, hogy az Időkép cikkében arról ír: havazik az Alpokban. Nem vicc, tényleg fehérbe öltözött a táj.

A kerékpárosok szerelmesei talán mát találkoztak a Stelvio-hágó nevével, hiszen itt megy keresztül a Giro d’Italia verseny egyik legkeményebb szakasza, amit még autóval sem könnyű megtenni.

Nem is csoda, hiszen Európa második legmagasabb hágójáról beszélünk, melynek legmagasabb pontja csaknem 2758 méteres. Éppen emiatt nem is annyira meglepő, hogy éppen itt csípték el a webkamerákon a szezon egyik első, igen látványos havazását: a csapadék ugyanis a magasabban fekvő régiókban néhol hó formájában érkezett és relatíve gyorsan ki is fehérítette a tájat.

Forrás: Időkép/https://pirovano.it/

