Több tartós hőhullám is kialakult a nyáron, júliusban és augusztusban is meghaladta a legmagasabb mért hőmérséklet a 40 Celsius fokot. Sok országos napi melegrekord megdőlt 2024 nyarán. Bár az évszak csapadékosan indult, a júliusi és augusztusi mennyiség jelentősen elmaradt a szokásostól, ami nagyon száraz nyarat eredményezett - olvasható a HungaroMet összefoglalójában.

Több hőhullámot hozott az idei nyár

Illusztráció: UT

Az országos átlagnál három tizeddel kisebb, de összességében így is jelentős mértékben emelkedett a három hónap középhőmérséklete Vas vármegyében. Összességében 22,6 Celsius fokon zárt 2024 nyara – tudtuk meg Pétervári Tibortól. Hozzátette: az ország keleti felében ennél jóval magasabb értékek születtek, egyes részeken a 25 fokot is eléri az évszakos középhőmérséklet. A szakember fontosnak tartotta kiemelni: az 1901-es mérések óta a legmelegebb nyár volt az idei, de a történelmi feljegyzések arról árulkodnak, hogy például a 19 században is voltak aszályos évtizedek, amikor kiszáradt a Fertő tó és lángra kaptak a zsúptetők.

Sokat sütött a nap

Ennek ellenére magáért beszél: a három hónapban a maximumok átlaga 29,0; a minimumok átlaga 16,8 Celsius fok volt.

Az idei nyáron összesen 842,8 óra sütött a nap a szombathelyi meteorológiai állomáson, ez mintegy 76 órával több az 1991-2020-as átlagnál.

Az adatokból kiderül továbbá: a legmelegebb (35,4 Celsius fok) augusztus 16 -án és 17-én volt, a legalacsonyabb hőmérsékletet (7,9 Celsius fok) pedig június 14-én hajnalban regisztrálta az észlelő. Pétervári Tibortól megtudtuk: a három hónap alatt volt 2 forró, 38 hőség és 78 nyári nap, továbbá 11 volt trópusi éjszaka. Zivataros napból 22-t, szélviharból 9-t mért a szakember. A legnagyobb széllökés 20,0m/sec (72,0km/h) augusztus 8-án 18:06 órakor érkezett észak-északnyugat irányból.

Nem kevés, ha nem egyben jön

Vas vármegyében csapadékosan kezdődött az évszak, ám a három havi 187,1 milliméterből 89,1 milliméter június 1-10 közt hullott le. Ennek ellenére a két és fél hónap alatt érkező 98 milliméter sem lett volna extra kevés, ha kevesebb a napsütés, alacsonyabb a párolgás. A nyári hónapokban eltűnőben vannak a mostanihoz hasonló, tartósan felhős időszakok. A gomolyfelhősödés a jellemző, a csapadék pedig rövid, intenzív formában érkezik - magyarázta Pétervári Tibor, a HungaroMet szombathelyi észlelője.