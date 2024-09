A HungaroMet előrejelzése szerint reggel keleten, délig északkeleten is megnövekszik a felhőzet, majd nagyrészt erősen felhős, borult idő várható országszerte kiadós esővel, záporral. Az ország keleti harmadán zivatarok is kialakulhatnak. Délutántól délnyugat felől szűnik a csapadék, és a déli részeken - átmeneti jelleggel - szakadozik a felhőzet is. Az északnyugati szelet a Dunántúlon erős, az Észak-Dunántúlon viharos lökések kísérhetik, míg az ország keleti felén a keleties szél élénkül meg, helyenként erős lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Tiszántúlon 23 és 28, a középső tájakon 16 és 23, míg a Dunántúlon 9 és 15 fok között alakul, a nyugati határ mentén mérhetjük a legalacsonyabb, míg az északkeleti határ mentén a legmagasabb értéket. Késő estére 8 és 18 fok közé hűl le a levegő.

Forrás: HungaroMet

A HungaroMet két időjárási jelenség miatt is adott ki figyelmeztetést Vas vármegyére. Az eső esetében ráadásul ez másodfokú, vagyis narancssárga riasztás: 24 óra alatt több mint 30 mm csapadék hullhat. A szél miatt egyelőre elsőfokú van érvényben, ami azt jelenti, hogy a várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t.