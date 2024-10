A HungaroMet előrejelzése szerint nyugat felől tovább növekszik, illetve - nagyjából a Duna vonaláig - meg is vastagszik a felhőzet, ami délutántól elkezd vékonyodni, szakadozni. A keleti, északkeleti országrészben a pára- és ködfoltok feloszlása után még fátyolfelhős, majd a nap második felében már egyre inkább napos idő várható. A Dunántúlon helyenként kisebb eső is előfordulhat. A keleties szelet időnként élénk, Sopronnál erős széllökések is kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között alakul, a Nyugat-Dunántúlon lesz a leghűvösebb. Késő estére 2 és 12 fok közé hűl le a levegő, a felhősebb Dunántúlon lesz az enyhébb idő.

A HungaroMet egyelőre nem adott ki semmilyen figyelmeztetést Vas vármegyére.

Orvosmeteorológia

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik - írja a koponyeg.hu.