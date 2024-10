A HungaroMet előrejelzése szerint a köd feloszlik, a rétegfelhőzet mindenütt szakadozásnak, gomolyosodásnak indul, és délutánra már kissé felhős, napos idő valószínű nyugatról felvonuló fátyolfelhőzettel. Az északias szél az északkeleti tájakon még megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 19 fok között várható. Késő estére 7 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet.

A HungaroMet egyelőre nem adott ki semmilyen figyelmeztetést. A HungaroMet egyelőre nem adott ki semmilyen figyelmeztetést, nem úgy mint csütörtökön, amikor két riasztás is érvényben volt Vas vármegyére. Nem is csoda, ugyanis délután érkezett Kirk hurrikánból visszamaradt ciklon frontja. Viszont gyorsan átvonult térségünk felett, így már tegnap is élvezhettük a napos időt. A hőmérő higanyszála ugyan elmarad majd a péntekitől, de nem sokkal.

Orvosmeteorológia

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik - írja koponyeg.hu.

