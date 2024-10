A látási viszonyok javulnak, az éjszaka képződött alacsonyszintű rétegfelhőzet zsugorodik, az ország nagyobb részén többórás napsütés várható. Ugyanakkor főként a Nyugat-Dunántúlon és az Északi-középhegység térségében maradhatnak erősen felhős tájak, nyugaton kisebb eső is előfordulhat. Délutántól nyugat felől már nagyobb területen megnövekszik, majd meg is vastagszik a felhőzet, és késő este a nyugati határszélen az eső is elered. Az Észak-Alföldön, a Zemplén környékén, illetve a Nyugat-Dunántúlon megélénkül az északi, északkeleti szél. A hőmérséklet délután 15 és 21, késő este 6, 12 fok között alakul - írja a met.hu előrejelzése.