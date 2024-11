A HungaroMet előrejelzése szerint beborul az ég. Nyugat felől egyre többfelé várható csapadék: az ország északi felén döntően havazás, délebbre havas eső, eső vegyesen. Sokfelé kifehéredik a táj, az Alpokalján, a Dunántúli-középhegységben, a főváros és az Északi-középhegység tágabb térségében vastagabb vizes, tapadó hóréteg is kialakulhat. Sokfelé lesz erős, Csongrád-Csanád és Békés megyében viharos a déli, délkeleti szél, majd hajnaltól északnyugatira fordul az áramlás, amely Sopronnál és a Fertőnél viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -5 és +4 fok között várható, az északi szélvédett völgyekben lesz a leghidegebb.

A hét elején szakértőt kérdeztünk arról, hogy mikor várható hó vármegyénkbe, aki biztosan állította, pénteken már havazik majd. Azóta annyit változott a helyzet, hogy a HungaroMet előrejelzése szerint minden bizonnyal már csütörtök este leesnek az első hópelyhek, amit térképükön is mutatnak. A Kőszegi Időjárás Előrejelzése hivatalos közösségi oldalán is megerősítették, hogy bár csütörtökön napközben még a nap is kisüt és nem kell csapadékra számítani, addig este először eső, majd havas eső, végül pedig hó formájában kapjuk az áldást az égből Vasban. A nyugati szél mérsékelt marad délelőtt, ami délire, délnyugatira fordul és délutántól megerősödik, átmenetileg viharossá fokozódik.

Forrás: HungaroMet

Orvosmeteorológia

Kettős fronthatás terheli szervezetünket. A hidegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus, stroke) - írja a koponyeg.hu.