November 22-én virradóra megérkezett az első hó Vas vármegyébe. Néhány órára fehérbe öltözött a táj, de nem örülhettünk sokáig a téli csodának. Vasárnap megkezdődik az adventi időszak, sokan szeretnék tudni, lesz-e fehér karácsony 2024-ben.

Lesz-e fehér karácsony 2024-ben?

Fotó: SZP

Inkább kopogni fog?

„Ha Katalin kopog, karácsony locsog” - tartja a népi időjóslás. Azaz, ha november 25-én fagy, akkor karácsonykor esős, latyakos idő várható, de az időjósló mondás fordítottja is igaz, tehát ha Katalinkor esős, enyhe idő van, akkor karácsonykor fagy várható. Mivel hétfőn a tíz Celsius-fokot is megközelítette a hőmérő higanyszála, így inkább kopogni fog. Ez természetesen nem jelenti egyúttal azt is, hogy fehér lesz az idei karácsony, de az esély megvan rá.

Katalin-napoz fűződik a „Ha Katalin szépen fénylik, a karácsony vízben úszik“, és a „Ha Katalinkor megállott a liba a jégen, akkor karácsonykor sáros idő lesz” közmondás is.

Mikortól válik biztossá, hogy lesz-e fehér karácsony 2024-ben?

A modern időjárás-előrejelzés lenyűgöző tudományos és technológiai alapokon nyugszik - írja a koponyeg.hu. A portál szerint a karácsonyi időjárásról szóló előrejelzések 12-15 nappal előre válnak megbízhatóvá.