A kérdés tulajdonképpen egyszerű: mikor lesz ismét havazás? A válasz is elég egyszerű – mosolyog Ráduly László, a Kőszegi Időjárás Előrejelzés oldal gazdája, működtetője. Mostanában nem igazán lesz ilyen havas helyzet. Úgy látom – osztja meg velünk – hogy most, péntek éjszaka lehetnek elszórtan hózáporok, aztán holnaptól már újra egy ilyen anticiklonális helyzet várható. Ez itt a térségünk felett lesz, ami előzőleg is volt. Ez annyit jelent, hogy a magasban enyhül a levegő: kérdés, hogy ebből a talajra mennyi keveredik le. És ezzel együtt majd fokozatosan emelni, vagyis növekedni fog a köd. Jó eséllyel visszatérünk megint ebbe a korábbi, nyugodtabb időjárású periódusba.

Havazás: vajon mikor lesz újra?

Fotó: VN/archív

Egyelőre nem lesz újabb havazás

Szombaton reggel „szélvédő-kaparós”, hideg idő várható: akár mínusz öt-hat fokig is lemehet – a völgyekben még akár lejjebb is. Éjszaka nem lesz felettünk felhőzet, azaz: csillagos, tiszta lesz az ég. Ahol még megmaradt a hótakaró, ott ez különösen is érvényes – mondta el. Ez a hideg nap közben enyhül majd: ez az enyhülés a magasban történik meg, és jut le talajszintre is. Vasárnapra kellemes, szép idő várható, nap közben plusz 7-8, akár talán még tíz fokkal is, sok napsütéssel. A hétfő és a kedd ködös, nyirkos lesz, szerdára pedig jó eséllyel eső néz most ki – vázolta a közvetkező napok előrejelzését. November van, tehát a „konzerválódás” is így értendő: nem sokkal fagypont felett.

A következő hétvégére vonatkozó kérdésünkre elmondta: az előrejelzési modellek ott még nem tudják eldönteni, hogy melyik irányba induljanak el. És még nagyon messze van több mint egy hét. Három-négy, maximum öt napot lehet előre jelezni és meglehetősen jó bizonyossággal látni.