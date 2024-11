Ahogy arról beszámoltunk, az előrejelzések szerint csütörtökön késő este érkeznek meg az első hópelyhek Vas vármegyébe. A Magyar Közút is reagált a havazásról szóló hírekre, közleményben részletezték, mi az, amit tettek eddig és tesznek majd, de felhívták a közlekedők figyelmét is. A HungaroMet közösségi oldalára feltöltött időjárási modellen végigvezették, hogyan éri el térségünket a havazás. Jól kivehető, Vas vármegye érintett a hókérdésben, de az is, hogy pontosan mikor kapjuk égből az áldást hó formájában. Az Időkép cikkében arról ír, hogy Franciaországban helyenként 10 centi havat hozott a felénk robogó ciklon, ami már elérte az Alpokot, késő este pedig a Dunántúlra is megérkezik.