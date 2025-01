A HungaroMet előrejelzése szerint hidegfront felhő- és csapadékrendszere vonul fölöttünk északnyugatról délkeleti irányba - az esőt egyre többfelé váltja havas eső, havazás, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Napközben északnyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, estére a legtöbb helyen kiderül az ég. A csapadék a legtöbb helyen még a déli órákig megszűnik, délután már csak az északkeleti tájakon, ott is kevés helyen lehet havas eső, havazás. Az északnyugati szelet sokfelé kísérik erős, főként a Dunántúlon viharos lökések. Északkeleten, keleten is csökken a hőmérséklet, amely délután többnyire 2 és 6 fok között változik. Késő estére -6 és 0 fok közé hűl le a levegő.

Péntek délelőtti helyzet

Forrás: HungaroMet

A HungaroMet három vármegyére, köztük Vasra is elsőfokú figyelmeztetést adott ki a viharos szél miatt: a várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t. Egyébként a hét elején már okozott rengeteg gondot a szél vármegyénkben, Kőszegen még a város karácsonyfáját is megtépázta. Ami a havazást illeti, vármegyénknek nincs túl sok esélye pénteken a csapadékra, így a hóra sem, ellentétben az ország harmadával, ahol viszont már havazik, vagy éppen havas eső hull. Ez - ahogy fenti térképen is látszódik - jobbára a ország déli, dél-keleti részén tapasztalható.

Forrás: HungaroMet

Orvosmeteorológia

A frontérzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki - koponyeg.hu.