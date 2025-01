Ahogy arról korábban írtunk, változatos időjárási körülményekre kell készülnünk - mondta Pétervári Tibor, a HungaroMet helyi észlelője, akit arról kérdeztünk: milyen idő lesz a következő hét napban. Csütörtökön 10-12 Celsius fokos maximumokra számíthatunk, majd este, éjszaka újabb hidegfront érkezik csapadékkal - ahogy hűl le a levegő az esőt több helyütt - főleg a magasabban fekvő területeken - havazás válthatja.

Az idokep.hu oldalán megosztott térképen ezt centiméterekre is lebontották. Ezeket alapul véve pénteken hajnalban vármegyénkben főként 0-1 cm közötti havazás, Kőszeg környékén 0-2 cm közötti hótakaró fordulhat elő. A térképről az is kiderül, aki jelentősebb havat kíván látni, a Mecsek környékén érdemes próbálkozni, ott akár 2-5 cm is hullhat.