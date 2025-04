Citromsárga riasztást adtak ki pénteken Vasra

Nagypéntek éjfélig országos riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat április 19. szombat éjfélig a zivatar miatt. A délelőtti óráktól délnyugat felől várhatóan előbb a Dunántúlon, majd fokozatosan az ország középső, észak-déli sávjában is kialakulhatnak zivatarok. Kisebb valószínűséggel másutt is megdörrenhet az ég. A zivatarok környezetében jellemzően viharos (60-75 km/h) széllökés, jégeső (~1 cm), illetve intenzív (~15-25 mm) csapadék is előfordulhat. Az ismétlődő záporokból, zivatarokból lokálisan 25 mm-t meghaladó csapadék is hullhat napközben. Délután egy-egy hevesebb zivatar sem kizárt (>80 km/h széllökés, ~2 cm jégátmérő, >30 mm csapadék), főként a középső országrészben, esetleg az Észak-Dunántúlon. A zivatarhajlam a nap második felében délnyugat felől várhatóan fokozatosan csökken, késő estére megszűnnek a zivatarok.

Forrás: HungaroMet

Szombaton a kritériumok szerinti veszélyes időjárási jelenségek kialakulásának valószínűsége alacsony.

Ahogy arról korábban beszámoltunk már a pénteki nap folyamán tapasztalhatták a zivatart a vasiak. Vasszilvágyon apró szemű jég kísérte az átvonuló zivatart. Beindultak a konvektív folyamatok a térségben.