Érvényben a riasztás: felhőszakadást és viharos széllökéseket is ígérnek csütörtökre

Általában gomolyfelhő-képződés várható és fátyolfelhők is lesznek felettünk. Az éjszaka során a délnyugati, nyugati tájakon lehetett dörgéssel, villámlással kísért csapadékgócokra számítani, csütörtök napközben azonban máshol is megnövekszik a csapadék esélye, és több helyen fordulhat elő zápor, zivatar. A zivatarokat felhőszakadás és erős, viharos széllökés is kísérheti. Csütörtökön a Dunántúlon az északira, északnyugatira forduló szél megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 14 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 22 és 26 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon néhány fokkal hűvösebb maradhat az idő - olvasható a met.hu előrejelzésében.