Most már látni: ilyen idő lesz Húsvétkor - lesz, ahol havazhat is

Húsz Celsius fok feletti maximumokat mérhettünk a hétfő. Kedden kora délutánig 3-5 milliméternyi eső hullhat, de csak kicsit esik vissza a hőmérséklet. A legmelegebb órákban 16-17 fokot mérhetünk. Pétervári Tibor, a HungaroMet helyi észlelője elmondta: ahogy az nagyhétre jellemző, most is megélénkül, olykor megerősödik majd a déli szél. A gomolyfelhős, napos időben szerdán és csütörtökön belekóstolhatunk a kora nyárba, 20 Celsius fok fölé emelkedik majd a hőmérő higanyszála. Hasonlóan kellemes időjárás ígérkezik Húsvétkor is: vasárnap és hétfőn sok napsütés várható, bátran szervezhetünk szabadtéri programot. Előtte azonban átvonul felettünk egy front: nagypénteken borongós lesz az ég, változó intenzitással várható eső, zápor.

Kiderült, milyen időjárásra lehet számítani Húsvétkor

Fotó: Cseh Gábor

Időjárás: Észak-Olaszországba ítéletidő jöhet

Ha valaki Észak-Olaszországba, az Észak-Adriára készül, az esernyőt semmiképpen se hagyja itthon: a következő tíz napban mintegy 300 milliméternyi csapadék hullhat a térségben. A magasabban fekvő területeken a hó sem kizárt - hívta fel a figyelmet Pétervári Tibor, aki szólt arról is: ilyen ítéletidőre itthon nem kell számítani, de ha a modellek beigazolódnak, a szokásos havi csapadékmennyiség meglesz április végéig.