Ez lehet az oka, hogy front nélkül is szétszakad a feje

A reggeli órákban többfelé csípős hideg időjárással indult a nap, helyenként 5 fok alatti értékeket is mértek, délutánra viszont szinte nyárias meleg köszöntött be, 23-26 °C közötti hőmérséklettel. Ez akár 15–20 fokos napi különbséget is jelent, amely a frontérzékenyeket igencsak próbára teheti – holott hivatalosan ma sincs fronthatás Magyarországon - írja a koponyeg.hu.

Az időjárás okozhat panaszokat.

Időjárás: kellemetlen hatásokat okozhat

Országunk időjárását egy anticiklon alakítja, amely stabil, eseménytelen légköri helyzetet jelent. Ilyenkor a derült, szélcsendes éjszakáknak köszönhetően a felszín gyorsan kihűl, így hajnalban gyakran alakulhatnak ki alacsony, csípős hőmérsékletek.

Milyen hatással van ez a szervezetünkre?

Bár ma hivatalosan nincs front a Kárpát-medencében, a nagy napi hőingás önmagában is megterhelő lehet a szervezet számára. A leggyakoribb tünetek közé tartozhat:

Fáradtságérzet, bágyadtság

Fejfájás, migrénes panaszok

