Ebben nem lesz köszönet: kiadták a riasztást Vasra is, viharos szél és felhőszakadás is jöhet

Így alakul az időjárás csütörtökön: erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett általában sok napsütés valószínű. A déli óráktól szórványosan kell számítani helyi jellegű záporok, zivatarok kialakulására, melyeket elsősorban intenzív csapadék, helyenként felhőszakadás kísérhet az erős, viharos széllökések mellett. A nyugati országrészben estig nem valószínű csapadék, majd arrafelé is labilizálódik a légkör, és már ott is számítani lehet előfordulásukra. Estére sem szűnik meg tehát mindenütt a zivatartevékenység. Konvektív csapadékgócoktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul - írja a met.hu. Az Országos Meteorológiai Szolgálat vármegyénkre is elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok veszélye miatt.

Így alakul az időjárás csütörtökön

Forrás: met.hu

