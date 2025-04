A zivatarok mellett újabb időjárási jelenség miatt is riasztást adtak ki Vasra

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Békés vármegyét nem kímélte a vihar az éjjel, ugyanis durva jégeső érkezett több településre is. Az éjszakai extrém időjárásról döbbenetes videók kerültek fel több időjárással foglalkozó portálra, de a beol.hu Facebook oldalára is. Azt írták, akadt olyan település, ahol olyan intenzív volt a jégeső, mintha fehér hó borította volna be a tájat. Nagyon úgy fest, hogy Vas vármegye sem ússza meg szárazon.

Elsőfokú, vagyis citromsárga riasztást adtak ki az ország egész területére az időjárás miatt.

Fotó: Szendi Péter

Időjárás: elsőfokú riasztás

Arról is beszámoltunk a HungaroMet előrejelzése alapján, elsőfokú, vagyis citromsárga riasztást adott ki az ország egész területére, így Vas vármegyére is a zivatarok veszélyei miatt. Mint írják, az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! Az előrejelzések szerint ez az esti órákban éri el térségünket.

A reggeli előrejelzéshez képest már nem csak a zivatar, hanem a felhőszakadás miatt is elsőfokú figyelmeztetést adott ki a HungaroMet. Az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat.