Jégesővel és erős széllel érkezik a mai vihar Vas vármegyébe is

A HungaroMet előrejelzése szerint átmenetileg csökken a felhőzet, több órára is kisüthet a nap, majd délnyugat felől erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, és délutántól előbb a Dunántúlon, majd keletebbre is egyre több helyen várhatóak záporok, zivatarok, amelyek estétől rendszerbe is szerveződhetnek. A déli, délkeleti szél napközben csaknem országszerte élénk, több helyen erős lesz, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá is fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 24 és 30 fok között várható. Késő estére 14 és 20 fok közé csökken a hőmérséklet. A HungaroMet citromsárga, vagyis elsőfokú figyelmeztetést adott ki a zivatarok veszélyei miatt Vas vármegyére is. Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

Elsőfokú riasztást adtak ki az ország nagy részére, köztük Vas vármegyére is: jégesővel is számolni kell

Forrás: HungaroMet

A vihar, a jégeső a frontérzékenyeknek sem tesz jót: orvosmeteorológia

Csütörtökön a nap második felében hidegfront érkezik, amely előterében még markáns melegedés várható, így mind a meleg-, mind a hidegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás, megnövekedhet a reakcióidő - írja a HungaroMet.