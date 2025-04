Letarolta az egyik vármegyét a jégeső, Vasra is ez vár hamarosan? - videók

Ahogy arról szerda reggel beszámoltunk, már csak órákban mérhető a napsütéses idő Vas vármegyében, ugyanis estétől érkezik a vihar és vele együtt a lehűlés. Arról is írtunk, hogy ennek megfelelően a HungaroMet elsőfokú, vagyis citromsárga riasztást adott ki az ország egész területére, így Vasra is a zivatarok veszélyei miatt, de nem csupán szerdára, hanem csütörtökre is. Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat.

A felvételen a szerdán 9:14-kor készült radarkép látható, aminek nincs éppen bizalomgerjesztő látványa. Vajon mit tartogat Vasnak az időjárás?

Forrás: met.hu

Letarolta az egyik vármegyét a jégeső az éjszaka

Az ország keleti felében már nem jövő, hanem múltidőben beszélnek a vihar becsapódásáról, mivel oda már megérkezett és komoly pusztítást végzett. Elsősorban Békés vármegye kapta égből a nem éppen áldást, ami durva jégeső formájában érkezett több településre is. Az éjszakai extrém időjárásról döbbenetes videók kerültek fel több időjárásfigyelő portálra, de a beol.hu Facebook oldalára is. Mint írják, jégeső hullott többek között Kardoskúton, Gerendáson és Csanádapácán is. Ahogy arról a Békés vármegyei portál cikkében beszámolt: akadt olyan település, ahol olyan intenzív volt a jégeső, mintha fehér hó borította volna be a tájat. Vajon ez vár hamarosan Vas vármegyére is?

Az Extrém időjárás és a Metfigyelő oldalon osztották meg az alábbi megdöbbentő videókat, amelyek Gerendáson készültek kedden késő este. Mint látjuk, teljesen kifehéredett a táj:

További megdöbbentő videók és fotók a beol.hu cikkében ITT található!