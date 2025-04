Jégesővel érkezett meg az eső Szombathelyre - fotók, videó

Ahogy arról a reggeli órákban írtunk, az elsődleges időjárási modellek alapján szerdán a déli óráktól elszórtan lehetett záporra, zivatarra számítani. Úgy néz ki, nem is tévedett az előrejelzés, a késő délutáni órákban meg is érkeztek térségünkbe a viharok. A HungaroMet reggel elsőfokú, vagyis citromsárga riasztást adott ki az ország egész területére, így Vas vármegyére is a zivatarok veszélyei miatt. Mint írják, az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett szélerősödés, jégeső is kísérheti a viharokat.

Szerdán a késő délutáni órákban Herényből kaptunk felvételeket, amelyen látszik, valóban jég kísérte az érkező esőt.