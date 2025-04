Pusztító kánikula vár ránk, minden eddiginél melegebb nyarunk lesz

Az Európai Unió földmegfigyelési programja, a Copernicus szerint 2024 volt a valaha mért legmelegebb év, és 2025 márciusa pedig az eddigi legmelegebb március lett a mérések kezdete óta. Mindez már önmagában is aggasztó, de még inkább figyelmeztető jel arra, milyen kánikulára is számíthatunk az idei nyáron - írja a koponyeg.hu.

Hatalmas kánikula várható.

A Copernicus friss elemzései alapján Európa és a világ nagy része átlag feletti hőmérsékletekkel indította az évet. Márciusban a globális átlaghőmérséklet 1,68 °C-kal haladta meg az iparosodás előtti szintet, ami egy újabb intő jele a gyorsuló klímaváltozásnak. A szakértők szerint ezek a kilengések nem önálló anomáliák, hanem egy hosszabb távú trend részei.

2024 nyarán több héten keresztül 35 °C feletti nappali csúcsok okoztak súlyos hőstresszt országszerte. Sok helyen 40 fok körüli hőmérsékletet mértek, árnyékban is. A városokban az aszfalt felforrósodott, a légkondicionálók megállás nélkül működtek, és a vízfogyasztás is jelentősen megugrott. A talaj kiszáradt, a növényzet szenvedett, sőt, egyes térségekben az erdőtüzek kockázata is megnőtt.

Idén sem számíthatunk enyhébb hónapokra: a mostani tavasz is előre jelezhet valamit abból, amit a nyár tartogathat. A nappali csúcsértékek már április végén is 25–28 fok körül alakulnak, ami erősen az átlag feletti. Ha ez a dinamika fennmarad, a nyári hónapokban is gyakoriak lehetnek az olyan napok, amikor a hőmérséklet megközelíti, vagy meghaladja a 35 °C-ot.