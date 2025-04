Masszív sártenger hömpölyög az úton, nem a legjobb döntés most erre indulni

Teljesen leállt a közlekedés több útszakaszon is Somogy vármegyében – írja a Sonline. A 67-es útra ömlő sártenger miatt személyautók nem tudnak áthaladni, a kisbabapusztai szakaszon most lehetetlen közlekedni. A térségben akkora a baj, hogy a MÁV is közleményt adott ki, ugyanis Tab és Mernye között vízátfolyás és sár akadályozza a vonatforgalmat. Olyannyira, hogy a Kaposvárról Siófokig közlekedő 38314 vonat visszafordult a mernyei állomásra. Felsőmocsolád és Mernye között sem jobb a helyzet. Az utasokat pótlóbuszok szállítják.