Tornádó döntötte romba a várost?! Helyszíni fotókon, videón a pusztítás

Az időjárás brutális arcát mutatta, szupercellás zivatarokkal érkezett meg a vihar pénteken hajnali 1 óra után nem sokkal a déli határra. A beszámolók szerint a vihar Soltvadkerten gyökerestől kicsavart fákat, megbontott háztetőket, betört ablakokat és ledőlt kerítéseket hagyott maga után - számolt be a baon.hu.

A vihar Soltvadkerten óriási pusztítást végzett.

Forrás: baon.hu

Vihar Soltvadkerten: a pusztítás után

Soltvadkertet és az üdülőt öt perc alatt tarolta le a vihar egy keskeny sávban. A vihar óriási pusztítást végzett. Az időjárás Soltvadkerten már-már apokaliptikus volt, viharcella, tornádó, szörnyű károk jellemezték.

Házak tetejét bontotta meg a szél, sok helyen leszakadtak a redőnyök, a jégeső pedig ablakokat is betört Soltvadkerten, ahol végigvonult a hajnali vihar. Az egyik háznál leszaggatta a tetőt, és a tűzfal is ledőlt. Közel 7–8 millió forintra tehető az anyagi kár az első becslések szerint. Egy másik kétszintes családi ház tetejét is felszaggatta a viharos erejű szél, a palatető darabjait száz méterre repítette, ami több családi házat is megrongált. Cserép- és üvegszilánkok borították a házak elejét, mintha bomba robbant volna, leginkább egy háborús övezethez hasonlítottak az utcák, ahol tarolt a vihar.

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, nem csak Bács-kiskun vármegyében volt kegyetlen az időjárás, hanem Vasban és a szomszédos Veszprém vármegyében is. Ugyanis jégeső tombolt mindkét térségben. Ezenkívül Vasban citromsárga figyelmeztetést adtak ki pénteken a zivatar miatt.

További részletek, helyszíni fotók a baon.hu oldalán.