Pénteken sem tér vissza a tavasz kellemesebb arca Vas vármegyébe

A HungaroMet előrejelzése szerint reggel az ország jó részén erősen felhős vagy borult lesz az ég, emellett azonban lesznek kevésbé felhős, sőt derült tájak is. Napközben a felhős részeken gomolyosodik a felhőzet, másutt gomolyfelhők képződnek, amelyek délután jobban össze is állhatnak. Nem valószínű csapadék. A többfelé élénk északi, északkeleti szél északkeleten olykor meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14 és 18 fok között alakul, de a tartósan felhős nyugati határvidéken ennél hűvösebb is lehet. Késő estére 7 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet.

A HungaroMet egyelőre nem adott ki semmilyen figyelmeztetést Vas vármegyére, ettől függetlenül túl jó híreink nincsenek a pénteki időjárással kapcsolatban. Térségünkben a délután mindössze 13 fokig emelkedik fel a levegő hőmérséklete, napsütésben egyáltalán nem lesz részünk, borús, szeles időben viszont annál inkább. Az előrejelzés szerint csapadék az elvétve, minimális mennyiségben fordulhat elő.

Orvosmeteorológia

Jelenleg ugyan nem érvényesül fronthatás, azonban hidegfronthoz hasonló élettani hatásokra lehet számítani: fokozódhatnak az érrendszeri panaszok, gyakoribbá válhat a fejfájás, szédülés, fáradékonyság, alvászavar és koncentrációcsökkenés. Ízületi és reumatikus fájdalmak is erősödhetnek, különösen időseknél, krónikus betegeknél és időjárás-érzékenyeknél - írja a koponyeg.hu.