Nyárias időt tartogat a péntek Vas vármegyében - közel 30 fok is lehet

Az éjszakai órákban derült volt az ég, csapadék nem érkezett, a légmozgás is gyenge maradt. Kora reggelre 9-12 fokig csökken a hőmérséklet. Pénteken napközben több órára kisüt a nap. Nappali gomolyfelhők képződnek, valamint a nyugati határvidékre be is sodródnak az Ausztria keleti felén képződő zivatarok maradványfelhőzetei. Csapadék várhatóan nem esik, a térség nyugati határvidéken viszont nem zárható ki egy-egy zápor, zivatar, de erre nagyon kicsi az esély. A délies irányú szél mérsékelt marad. Délutánra 26-29 fokig emelkedik a hőmérséklet - írja bejegyzésében a Kőszegi Időjárás Előrejelzés.